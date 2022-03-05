Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho та інші магазини зачиняються в Росії

Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho та інші магазини зачиняються в Росії

Білоруський трикотаж - welcome!

Компанія Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho та інші бренди одягу) зупиняє онлайн та офлайн торгівлю в Росії.

Про це 5 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Всього магазинів компанії Inditex в Росії - 502, із них 86 - Zara.

"Zara виходить з РФ. Білоруський трикотаж welcome", - написав він.