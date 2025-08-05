Скандал навколо доньки Путіна: чому BILD видалив гучний матеріал про Луїзу Розову

Луїза Розова

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Видання BILD спростувало матеріал, опублікований 3 серпня, який містив висловлювання Луїзи Розової, ймовірної доньки Володимира Путіна. Причиною стало те, що в мережі з’явилися підозри щодо фейковості акаунта, з якого були взяті цитати.

Про це пише BILD.

«Наразі BILD ретельно перевіряє цю підозру та з міркувань обережності відкликає цей матеріал», — пояснюють у медіа.

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Зазначається, що сторінка була майже ідентична справжній сторінці Розової, що й могло ввести в оману. Наразі BILD проводить ретельну перевірку джерела, а матеріал тимчасово видалено з сайту, щоб уникнути поширення неправдивої інформації.

Раніше повідомлялося, Луїза Розова, ймовірна дочка Володимира Путіна, яка досі жила ніби в тіні, вперше відкрито говорить про свою сім’ю та життя у французькій еміграції. Тоді дівчина вперше виклала відкриті селфі і написала в одному з постів:

«Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє».