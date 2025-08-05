Скандал вокруг дочери Путина: почему BILD удалил громкий материал о Луизе Розовой

Луиза Розова

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Издание BILD опровергло материал, опубликованный 3 августа, который содержал высказывания Луизы Розовой, вероятной дочери Владимира Путина. Причиной стало то, что в сети появились подозрения в фейковости аккаунта, с которого были взяты цитаты.

Об этом пишет BILD.

«В настоящее время BILD тщательно проверяет это подозрение и по соображениям осторожности отзывает этот материал», — объясняют в медиа.

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Страница была почти идентична настоящей странице Розовой, что и могло ввести в заблуждение. В настоящее время BILD проводит тщательную проверку источника, а материал временно удален с сайта во избежание распространения ложной информации.

Ранее сообщалось, что Луиза Розова, вероятная дочь Владимира Путина, которая до сих пор жила в тени, впервые открыто говорит о своей семье и жизни во французской эмиграции. Тогда девушка впервые выложила открытые селфи и написала в одном из постов:

«Так отлично снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, унесший миллионы жизней и разрушивший мое».