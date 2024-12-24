Білл Клінтон потрапив до лікарні: що відомо про його стан

78-річний колишнього президента США Білла Клінтона госпіталізували до лікарні у Вашингтоні. Причиною стало підвищення температури.

Про це повідомило видання NBC News із посиланням на старшого помічника політика.

Клінтон перебуває у стабільному стані та знаходиться під наглядом медиків для обстеження та спостереження.

"Був госпіталізований до лікарні MedStar Джорджтаунського університету для обстеження і спостереження після того, як у нього піднялася температура. Він у доброму гуморі і вдячний за допомогу, яку йому надають", - заявив заступник керівника апарату Клінтона Анхель Уреня.

За інформацією іншого близького до Клінтона джерела, ситуація не є терміновою, і колишній президент почувається добре після обстеження.

"У колишнього президента все буде добре. У нього піднялася температура, і він хотів, щоб його перевірили. Він прокинувся і бадьорий", - зазначило джерело.

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