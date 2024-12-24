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Як приготувати домашню ковбасу в духовці

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
340 ккал
Дата публікації
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179
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати домашню ковбасу в духовці

Домашня ковбаса у духовці / Фото: Getty Images

Приготуйте ароматну справжню домашню ковбасу у духовці.

Вам знадобляться свинина, сало, часник, перець, сіль і натуральна оболонка або кишка. Придбати її можна на ринку у м'ясному відділі. Ковбаса запікається в духовці і виходить соковитою, просоченою часником, спеціями із золотистою скоринкою.

Інгредієнти

свинина
2,5 кг
сало
500 г
холодна вода
300 г
часник
7 зубчиків
перець чорний мелений
сіль
45-50 г
свиняча оболонка
3-3,5 м
  1. М'ясо та сало наріжте на маленькі шматочки. Додайте перець чорний мелений часник, пропущений через прес, сіль, влийте холодну воду і добре перемішайте. Залишіть на 3-4 години маринуватися.
  2. Свинячу оболонку добре промийте всередині та ззовні. Заповніть її за допомогою спеціальної насадки м'ясом. Акуратно зав'яжіть ковбасу нитками та проткніть зубочисткою у кількох місцях.
  3. Форму для запікання накрийте фольгою, викладіть ковбасу та запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів одну годину.

Поради:

  • М'ясо бажано залишити маринуватися на ніч.
  • Замість сала можна використовувати свинячу грудинку.

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