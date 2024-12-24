Як приготувати домашню ковбасу в духовці

Вам знадобляться свинина, сало, часник, перець, сіль і натуральна оболонка або кишка. Придбати її можна на ринку у м'ясному відділі. Ковбаса запікається в духовці і виходить соковитою, просоченою часником, спеціями із золотистою скоринкою.

Інгредієнти свинина 2,5 кг сало 500 г холодна вода 300 г часник 7 зубчиків перець чорний мелений сіль 45-50 г свиняча оболонка 3-3,5 м

М'ясо та сало наріжте на маленькі шматочки. Додайте перець чорний мелений часник, пропущений через прес, сіль, влийте холодну воду і добре перемішайте. Залишіть на 3-4 години маринуватися. Свинячу оболонку добре промийте всередині та ззовні. Заповніть її за допомогою спеціальної насадки м'ясом. Акуратно зав'яжіть ковбасу нитками та проткніть зубочисткою у кількох місцях. Форму для запікання накрийте фольгою, викладіть ковбасу та запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів одну годину.

Поради:

М'ясо бажано залишити маринуватися на ніч.

Замість сала можна використовувати свинячу грудинку.

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