Як приготувати домашню ковбасу в духовці

Приготуйте ароматну справжню домашню ковбасу у духовці.
Вам знадобляться свинина, сало, часник, перець, сіль і натуральна оболонка або кишка. Придбати її можна на ринку у м'ясному відділі. Ковбаса запікається в духовці і виходить соковитою, просоченою часником, спеціями із золотистою скоринкою.
Інгредієнти
- свинина
- 2,5 кг
- сало
- 500 г
- холодна вода
- 300 г
- часник
- 7 зубчиків
- перець чорний мелений
- сіль
- 45-50 г
- свиняча оболонка
- 3-3,5 м
- М'ясо та сало наріжте на маленькі шматочки. Додайте перець чорний мелений часник, пропущений через прес, сіль, влийте холодну воду і добре перемішайте. Залишіть на 3-4 години маринуватися.
- Свинячу оболонку добре промийте всередині та ззовні. Заповніть її за допомогою спеціальної насадки м'ясом. Акуратно зав'яжіть ковбасу нитками та проткніть зубочисткою у кількох місцях.
- Форму для запікання накрийте фольгою, викладіть ковбасу та запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів одну годину.
Поради:
- М'ясо бажано залишити маринуватися на ніч.
- Замість сала можна використовувати свинячу грудинку.
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