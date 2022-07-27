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"Bon voyage": Ілон Маск іронічно прокоментував рішення Росії вийти з МКС

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"Bon voyage": Ілон Маск іронічно прокоментував рішення Росії вийти з МКС

Фото: Associated Press

Американський бізнесмен та винахідник, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск іронічно відреагував на рішення Росії вийти з МКС.

Маск французькою мовою побажав "Роскосмосу" щасливої дороги". 

Про це відомий бізнесмен написав у Twitter. 

Маск у коментарі під повідомленням про рішення "Роскосмосу" вийти з проєкту Міжнародної космічної станції побажав росіянам "щасливої дороги". 

"Bon voyage", - написав Маск. 

Нагадаємо, новопризначений голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що Росія виходить з проєкту Міжнародної космічної станції. Він також доповів диктатору Путіну про те, що РФ розвиватиме свій проєкт - так звану Російську орбітальну службову станцію. 

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