"Bon voyage": Ілон Маск іронічно прокоментував рішення Росії вийти з МКС

Американський бізнесмен та винахідник, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск іронічно відреагував на рішення Росії вийти з МКС.
Маск французькою мовою побажав "Роскосмосу" щасливої дороги".
Про це відомий бізнесмен написав у Twitter.
Маск у коментарі під повідомленням про рішення "Роскосмосу" вийти з проєкту Міжнародної космічної станції побажав росіянам "щасливої дороги".
"Bon voyage", - написав Маск.
Bon voyage— Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2022
Нагадаємо, новопризначений голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що Росія виходить з проєкту Міжнародної космічної станції. Він також доповів диктатору Путіну про те, що РФ розвиватиме свій проєкт - так звану Російську орбітальну службову станцію.
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