Боррель відповів на критику щодо участі ЄС у підтримці України

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у Нью-Йорку відповів на критику з президентської кампанії США щодо недостатньої допомоги Європи Україні, наголосивши на вагомій підтримці ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Після початку вторгнення ми вперше надали військову допомогу для України. І це не мало. Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, - європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, - це більше за вас (американців - ред.). Це вже понад 130 мільярдів євро. Так, військова частина все ще менша (за американську), але це все ж таки 45 мільярдів євро, що не є малою сумою. Зрозуміло, що без допомоги Америки Україна не могла б чинити спротив. Але 45 мільярдів – це не мала сума у вимірі військової допомоги" - сказав він.

Боррель наголосив, що ЄС надав Україні статус кандидата на вступ, що було неможливим до війни. Зараз ЄС підтримує Україну, прийнявши 5 мільйонів біженців. Він підкреслив асиметричність війни, зазначивши, що Росія була четвертою за військовими витратами, а Україна — 37-ю. Українці долають цей дисбаланс, розробляючи дрони та ракети. Боррель також не згоден з обмеженнями на використання західної зброї проти легітимних цілей у Росії, адже українці вже навчилися вражати цілі на великі відстані власними ракетами.

Боррель заявив, що ЄС має підтримати Україну більше і швидше, щоб встановити військовий баланс. За його словами, Путін не піде на переговори, якщо не відчує, що програє. Україна потребує економічної та стратегічної підтримки, оскільки без допомоги ЄС вона може зазнати поразки за кілька тижнів.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги.

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