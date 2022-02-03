Британія вдруге за два дні підняла свої винищувачі через російські літаки

Британія вдруге за два дні підняла свої винищувачі через російські літаки

Літаки підняли з шотландської авіабази Лосимут за підтримки заправного танкера Voyager, який розташований в Оксфордширі.

Велика Британія знову піднімала свої винищувачі Typhnoon через російські літаки.

Про це повідомляє Sky News.

"Ми не дамо жодної додаткової інформації щодо цієї операції, поки вона не буде завершена", - йдеться в заяві Міноборони країни.

Нагадаємо:

Напередодні військово-повітряні сили Британії перехопили чотири російські літаки-бомбардувальники, які намагалися увійти до повітряного простору Лондона.

CNN опублікувала знімки з супутника, на яких видно російські війська біля кордонів України | Новини світу

Читайте також: