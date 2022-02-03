Британія вдруге за два дні підняла свої винищувачі через російські літаки

Літаки підняли з шотландської авіабази Лосимут за підтримки заправного танкера Voyager, який розташований в Оксфордширі.
Велика Британія знову піднімала свої винищувачі Typhnoon через російські літаки.
Про це повідомляє Sky News.
"Ми не дамо жодної додаткової інформації щодо цієї операції, поки вона не буде завершена", - йдеться в заяві Міноборони країни.
Нагадаємо:
Напередодні військово-повітряні сили Британії перехопили чотири російські літаки-бомбардувальники, які намагалися увійти до повітряного простору Лондона.
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