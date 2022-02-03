Битва образів перших леді: Олена Зеленська vs Еміне Ердоган

Перші леді України і Туреччини продемонстрували кардинально різні аутфіти на зустрічі у Києві.

Сьогодні, 3 лютого, Олена Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини Еміне Ердоган, яка прибула до Києва з чоловіком Реджепом Таїпом Ердоганом в межах офіційного візиту. До речі, сьогодні, 3 лютого, - 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Олена Зеленська і Еміне Ердоган / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Еміне Ердоган / Instagram Олени Зеленської

Олена та Еміне презентували у Національному заповіднику "Софія Київська" турецькомовний аудіогід.

"Мови поєднують нас і в буквальному сенсі: як влучно відзначила перша леді Туреччини, в українській – понад три тисячі слів тюркського походження. І скоро ми перекладемо турецькою працю українського професора Григорія Халимоненка "Тюркська лексична скиба українського словника" – вона саме про це. Тож кажемо турецьким друзям: Ukrayna’ya hoş geldiniz – ласкаво просимо до України!" - написала Олена в Instagram.

Пані Зеленська продемонструвала ефектний лук у класичному двобортному чорному пальті, світло-лимонній блузці з ажурним коміром, чорних штанях-палацо і чорних ботильонах. На голові у неї був елегантний чорний капелюх.

Олена Зеленська і Еміне Ердоган / Instagram Олени Зеленської

Пальто Олена прикрасила золотою флористичною брошкою. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на обличчі – ніжний макіяж. Вишневий манікюр завершив аутфіт дружини президента.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Еміне Ердоган / Associated Press

Перша леді Туреччини віддала перевагу аутфіту у пастельних відтінках. На ній було пальто гарбузового кольору з бежевим коміром і манжетами, під ним було ще одне пальто – бежеве, гарбузова сукня максі з високою горловиною і гарбузовий головний убір.

Еміне Ердоган / Instagram Олени Зеленської

Образ Еміне доповнила гарбузовими ботильйонами на високій платформі і підборах та намистом на шиї. На обличчі були оптичні окуляри, а на пальцях – каблучки.

Олена Зеленська і Еміне Ердоган / Instagram Олени Зеленської

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