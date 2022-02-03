Україна й Туреччина розширять виробництво безпілотників компанії Baykar

Президенти приділили особливу увагу співпраці в двох сферах, таких як авіаційній та оборонній.

Україна і Туреччина підписали угоду про розширення спільного виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) компанії Baykar.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у четвер, 3 лютого.

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За словами Зеленського, що під час переговорів він та турецький лідер приділили особливу увагу співпраці в двох сферах, таких як авіаційній та оборонній. Зеленський вважає, що "це один з локомотивів стратегічного партнерства між країнами".

"Наша мета - реалізація конкретних проєктів, створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями. Сьогодні укладена угода, яка суттєво розширить виробництво БПЛА компанії Baykar в Україні. Це нові технології, нові робочі місця і посилення обороноздатності України", - повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 лютого з офіційним візитом до України прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. Турецького лідера і його дружину урочисто, з почесною вартою, зустріли в аеропорту Києва. У межах візиту Ердоган зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляли раніше, за результатами переговорів Україна і Туреччина підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Документ підписав з української сторони прем'єр Денис Шмигаль, з турецької — міністр торгівлі Мехмет Муш. За словами Зеленського, підписання цієї угоди - це "історичний момент". Завдяки цьому в Україні з'являться нові можливості для бізнесу, нові ринку, нові здобутки та прибутки, робочі місця та інвестиції.

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