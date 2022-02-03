Украина и Турция расширят производство беспилотников компании Baykar

Президенты уделили особое внимание сотрудничеству в двух областях, таких как авиационной и оборонной.

Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компании Baykar.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в четверг, 3 февраля.

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По словам Зеленского, во время переговоров он и турецкий лидер уделили особое внимание сотрудничеству в двух областях, таких как авиационной и оборонной. Зеленский считает, что "это один из локомотивов стратегического партнерства между странами".

"Наша цель – реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня заключено соглашение, которое существенно расширит производство БПЛА компании Baykar в Украине. Это новые технологии, новые рабочие места и усиление обороноспособности Украины", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, 3 февраля с официальным визитом в Украину прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкого лидера и его супругу торжественно, с почетным караулом, встретили в аэропорту Киева. В рамках визита Эрдоган встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщалось ранее, по результатам переговоров Украина и Турция подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Документ подписал с украинской стороны премьер Денис Шмигаль, с турецкой – министр торговли Мехмет Муш. По словам Зеленского, подписание этого соглашения – это "исторический момент". Благодаря этому в Украине появятся новые возможности для бизнеса, новых рынков, новых достижений и доходов, рабочих мест и инвестиций.

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