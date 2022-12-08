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Червоний Хрест приїхав до українських військовополонених та розповів про прохання бранців до рідних

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Червоний Хрест приїхав до українських військовополонених та розповів про прохання бранців до рідних

Фото: pixabay.com

МКЧХ також відвідав російських військових, які опинились в полоні на українській землі.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відвідав українських військовополонених, яких утримає влада Росії.

Про це йдеться на сайті МКЧХ.

Делегати МКЧХ відвідали також російських військових, які опинились в українському полоні.

За заявою пресслужби Червоного Хреста, делегати перевірити стан військовополонених та поводження з ними, щоб "передати новини їхнім сім'ям".

Йдеться і про гуманітарну допомогу полоненим, а саме книг, предметів особистої гігієни, ковдр та теплого одягу.

"Такі відвідини є важливим кроком уперед у справі збереження людяності в умовах жорстокості міжнародного збройного конфлікту. Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і переконатися, що сім'ї отримують оновлену інформацію. Я очікую, що ці відвідування призведуть до більш регулярного доступу до всіх військовополонених", - заявила президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич.

Додамо, що минулого тижня Червоний Хрест провів два дні в українських військовополонених, а цього тижня делегати були там ще один день.

Представники Комітету відвідалували російських військовополонених у той самий період. До кінця місяця МКЧХ планує більше відвідин.

"Команди МКЧХ зв'язуються із родинами військовополонених, щоб поділитися новинами від їхніх близьких. Більшість з них є короткими нотатками про кохання та особисті новини. Дехто просить членів сім'ї не хвилюватись. Інші просять у них сигарети, шкарпетки та солодощі", - йдеться у джерелі.

У МКЧХ назвали повідомлення та новини з місць утримання полонених "рятувальним колом для їхніх родичів, що страждають".

У Комітеті зазначили, що військовополонені - головний пріоритет МКЧХ.

"Ми не заспокоїмося, доки не побачимо всіх військовополонених", - сказала Сполярич, звертаючись до їхніх родин.

У Комітеті нагадали, що всі військовополонені мають право на регулярні побачення з делегатами МКЧХ, що гарантує Третя Женевська конвенція.

"Хоча недавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути наданий безперешкодний доступ для неодноразового відвідування всіх військовополонених наодинці, де б вони не містилися", - наголосили в пресслужбі Комітету.

На сторінці сайту надано контакти працівників МКЧХ.

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Додамо, що раніше Росія не виконувала статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста обіцяв забезпечувати зв'язок українських військовополонених з рідними.

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Дата публікації
Перегляди
221
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