В Криму російський Червоний Хрест вкрав українське майно

Російський Червоний Хрест вкрав майно українського Товариства в окупованому Криму, а Міжнародна Федерація ЧХ ці дії проігнорувала.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Українське Товариство Червоного Хреста мало у власності на території Криму 10 приміщень, загальною площею 641 квадратний метр, а також 6 автомобілів та оргтехніку для роботи персоналу.

Все це майно захопив Російський Червоний Хрест за мовчазної згоди Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ), членами яких є як українське, так і російське товариства.

"Від 2014-го року до сьогодні ми не бачили ані публічного осуду цієї крадіжки, ані внутрішньої роботи щодо повернення майна Українському Товариству та компенсації вартості нерухомого майна", — зазначив омбудсмен.

Фото: Дмитро Лубінець facebook

Лубінець звернувся до Міжнародної Федерації із листом, в якому просить пояснити "окупацію" росіянами цього майна. Станом на сьогодні відповіді він не отримав.

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"А враховуючи той факт, що я не отримав відповідь і на звернення щодо відповідності принципам Міжнародного руху Червоного Хреста підтримки Російським Червоним Хрестом мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, то можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації", — припустив уповноважений ВР.

Також він звернув увагу на питання, чи можна вважати ці МФТЧХ визнанням анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху Червоного Хреста з усього світу.

Скандали з Червоним Хрестом

Нагадаємо, Російський Червоний Хрест збирає допомогу сім’ям мобілізованих окупантів. У МКЧХ зазначили, що національні товариства абсолютно незалежні у своїй діяльності і жодним чином не підпорядковуються і не звітують перед Міжнародним комітетом.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував МКЧХ за те, що їхня місія досі не відвідала українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці.

Міжнародний Комітет ЧХ відповів, що не може "силоміць проникнути" до колонії в Оленівці.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що представники Міжнародного Комітету не з'явилися на межі з окупованою територією, де на них чекала українська делегація для обговорення доступу до колонії в Оленівці.

Також дружина полоненого розповідала, що ще близько 700 азовців залишаються в полоні, а Червоний Хрест родинам полонених радить тільки молитися.