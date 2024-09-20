Чи поїде Путін на інавгурацію президентки Мексики: відповідь Кремля

За словами Пєскова, Путін і не планував поїздку.

Володимир Путін ухвалив рішення щодо візиту до Мексики на інавгурацію президента. Диктатор не поїде до країни.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що російському очільнику направили відповідне запрошення.

"Путін не планував їхати на інавгурацію мексиканського президента", - повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Відомо, що президенткою Мексики стане Клаудія Шейнбаум. Інавгурація новообраної лідерки відбудеться 1 жовтня 2024 року.

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