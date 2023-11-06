Чи продовжує Іран постачати Росії "шахеди": відповіли у ГУР

Зараз Росія здатна самостійно виробляти декілька десятків аналогів "шахедів" на місяць, розповіли у ГУР.

У воєнній розвідці не фіксують активних поставок Ірану дронів-камікадзе "Шахед" Росії. Однак Тегеран все ще може відправляти Москві незначні партії готових БПЛА.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна за світло. Як та коли Росія може почати атаки на українську енергетику".

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За даними ГУР, частково розпочались роботи на заводі в Єлабузі. Кремль планує на цьому підприємстві розгорнути масштабне виробництво БПЛА.

Представника ГУР Міноборони України генерала-майора Вадим Скібіцький пояснив, що на цьому підприємстві відбувається лише кінцева збірка дронів-камікадзе, так званих "Герань-2". Проте по Росії працюють й інші, суміжні заводи, що поставляють комплектувальні для цих ударних БПЛА.

Раніше інший представник воєнної розвідки Андрій Юсов розповів, що зараз Росія здатна самостійно виробляти декілька десятків аналогів "шахедів" на місяць.

"Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 "шахедів". Але в реальності виробляє менше. Російська федерація почала тільки нарощувати виробництво і на сьогодні в основному це зборка з компонентів, які поставлені з Ірану", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше у ГУР назвали, скільки ракет та дронів має РФ.

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