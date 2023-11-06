Продолжает ли Иран поставлять России "шахеды": ответили в ГУР

Сейчас Россия способна самостоятельно производить несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц, рассказали в ГУР.

В военной разведке не фиксируют активные поставки Ирана дронов-камикадзе "Шахед" России. Однако Тегеран по-прежнему может отправлять Москве незначительные партии готовых БПЛА.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику".

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По данным ГУР, частично начались работы на заводе в Елабуге. Кремль планирует на этом предприятии развернуть масштабное производство БПЛА.

Представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий пояснил, что на этом предприятии происходит лишь конечный сборник дронов-камикадзе, так называемых "Герань-2". Однако по России работают и другие, смежные заводы, поставляющие комплектующие для этих ударных БПЛА.

Ранее другой представитель военной разведки Андрей Юсов рассказал, что сейчас Россия способна самостоятельно производить несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц.

"Враг планировал производить в месяц по меньшей мере 200 "шахедов". Но в реальности производит меньше. Российская федерация начала только наращивать производство и на сегодняшний день в основном это сборка из компонентов, которые поставлены из Ирана", — уточнил он.

Напомним, ранее в ГУР назвали, сколько ракет и дронов имеет РФ.

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