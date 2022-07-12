Чоловік у Варшаві приніс на велелюдний марш потужну бомбу у рюкзаку

У центрі Варшави чоловік під час масової події, за участі понад 300 осіб, встановив вибуховий пристрій.

31-річного зловмисника, який встановив вибухівку у центрі Варшави, затримала поліція.

Про це повідомила пресслужба поліції Польщі у Twitter.

Інцидент стався під час маршу пам'яті жертв різанини під час Другої світової війни, в якому брали участь понад 300 осіб. Повідомляється, що підозрюваний приніс вибуховий пристрій у рюкзаку.

Правоохоронці евакуювали людей в межах 200 метрів від місця інциденту. На місце події прибули експерти зі спеціальним обладнанням для вилучення бомби. За словами речника поліції Сільвестра Марчака, вибухівка була потужною, а ситуація "серйозною".

Нагадаємо, у Туреччині знешкодили бомбу, яка могла вибухнути під час мітингу за участю Ердогана.

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