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Чи попереджали Трампа про операцію "Павутина": Білий дім дав остаточну відповідь
Прессекретарка адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт дала однозначну відповідь.
Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп не був заздалегідь поінформований Україною про атаку на аеродроми стратегічної авіації Росії в межах спецоперації СБУ «Павутина».
Про це заявила прессекретарка адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт під час брифінгу в Білому домі 3 червня.
На запитання репортера Левітт повідомила, що Україна не попереджала американського президента Трампа про удари БпЛА по аеродромах стратегічної авіації РФ.
Зазначимо, що раніше повідомлялося, ніби міністр оброни США Піт Гегсет у режимі реального часу отримував оновлення про перебіг української операції «Павутина».
Нагадаємо, Генштаб оновив дані втрат РФ після атаки СБУ в межах операція «Павутина».
Загальні втрати російських військ внаслідок ударів БпЛА становлять 41 військовий літак, зазначили в Генштабі.
Тим часом в СБУ підрахували, що операція «Павутина» завдала 7 млрд дол. збитків для РФ.
Президент РФ Володимир Путін нібито отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі реального часу. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Коментуючи можливу відповідь Москви, Пєсков «запропонував дочекатися результатів слідства».
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