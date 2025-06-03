Чи попереджали Трампа про операцію "Павутина": Білий дім дав остаточну відповідь

Трамп не був заздалегідь поінформований Україною про атаку на аеродроми РФ / © Associated Press

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Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп не був заздалегідь поінформований Україною про атаку на аеродроми стратегічної авіації Росії в межах спецоперації СБУ «Павутина».

Про це заявила прессекретарка адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт під час брифінгу в Білому домі 3 червня.

На запитання репортера Левітт повідомила, що Україна не попереджала американського президента Трампа про удари БпЛА по аеродромах стратегічної авіації РФ.

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Зазначимо, що раніше повідомлялося, ніби міністр оброни США Піт Гегсет у режимі реального часу отримував оновлення про перебіг української операції «Павутина».

Нагадаємо, Генштаб оновив дані втрат РФ після атаки СБУ в межах операція «Павутина».

Загальні втрати російських військ внаслідок ударів БпЛА становлять 41 військовий літак, зазначили в Генштабі.

Тим часом в СБУ підрахували, що операція «Павутина» завдала 7 млрд дол. збитків для РФ.

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Президент РФ Володимир Путін нібито отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі реального часу. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Коментуючи можливу відповідь Москви, Пєсков «запропонував дочекатися результатів слідства».

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