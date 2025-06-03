Предупреждали ли Трампа об операции "Паутина": Белый дом дал окончательный ответ

Трамп не был заранее проинформирован Украиной об атаке на аэродромы РФ / © Associated Press

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Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп не был заранее проинформирован о атаке на аэродромы стратегической авиации России в рамках спецоперации СБУ «Паутина».

Об этом заявила пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме 3 июня.

На вопрос репортера Левитт сообщила, что Украина не предупреждала американского президента Трампа об ударах БПЛА по аэродромам стратегической авиации РФ.

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Отметим, что ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Гегсет в режиме реального времени получал обновление о ходе украинской операции «Паутина».

Напомним, Генштаб обновил данные потерь РФ после атаки СБУ в рамках операции «Паутина».

Общие потери российских войск в результате ударов БПЛА составляют 41 военный самолет, отметили в Генштабе.

Между тем, в СБУ подсчитали, что операция «Паутина» нанесла 7 млрд долларов ущерба для РФ.

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Президент РФ Владимир Путин якобы получал информацию о воскресных атаках Украины на территорию России в режиме реального времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Комментируя возможный ответ Москвы, Песков предложил дождаться результатов следствия.

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