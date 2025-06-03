ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
3092
Время на прочтение
1 мин

Предупреждали ли Трампа об операции "Паутина": Белый дом дал окончательный ответ

Пресссекретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт дала однозначный ответ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Предупреждали ли Трампа об операции "Паутина": Белый дом дал окончательный ответ

Трамп не был заранее проинформирован Украиной об атаке на аэродромы РФ / © Associated Press

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп не был заранее проинформирован о атаке на аэродромы стратегической авиации России в рамках спецоперации СБУ «Паутина».

Об этом заявила пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме 3 июня.

На вопрос репортера Левитт сообщила, что Украина не предупреждала американского президента Трампа об ударах БПЛА по аэродромам стратегической авиации РФ.

Отметим, что ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Гегсет в режиме реального времени получал обновление о ходе украинской операции «Паутина».

Напомним, Генштаб обновил данные потерь РФ после атаки СБУ в рамках операции «Паутина».

Общие потери российских войск в результате ударов БПЛА составляют 41 военный самолет, отметили в Генштабе.

Между тем, в СБУ подсчитали, что операция «Паутина» нанесла 7 млрд долларов ущерба для РФ.

Президент РФ Владимир Путин якобы получал информацию о воскресных атаках Украины на территорию России в режиме реального времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Комментируя возможный ответ Москвы, Песков предложил дождаться результатов следствия.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie