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Директор ЦРУ відправився у турне країнами Близького Сходу - NYT

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Директор ЦРУ відправився у турне країнами Близького Сходу - NYT

Директор ЦРУ Вільям Бернс / Фото: Associated Press

Під час поїздки Берн проведе переговори з посадовими особами з розвідки.

Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільяма Бернс прибув з візитом до Ізраїлю, після чого поїде у турне країнами Близького Сходу, щоб провести переговори щодо заручників ХАМАС.

Про це інформує The New York Times.

У повідомленні вказується, що під час поїздки Берн проведе переговори з посадовими особами з розвідки.

У Вашингтоні сподіваються отримати додаткову розвідувальну інформацію про місцезнаходженні заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Представник США повідомив журналістам що під час поїздки Бернс планує посилити американські зобов’язання щодо співпраці розвідки з партнерами в регіоні.

Також директор ЦРУ проведе переговори щодо бойових дій у Секторі Гази та непоширення конфлікту у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний секретар Сполучених штатів Ентоні Блінкен прибув з візитом до Туреччини.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розриває усі контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

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Дата публікації
Перегляди
39
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