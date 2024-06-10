Дуда підписав зміни до закону про допомогу українцям у Польщі: які нововведення

Дуда підписав поправки до закону про термін перебування українців. У документі міститься низка нововведень щодо допомоги українцям.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України щодо тимчасового захисту.

Про це пише польське видання РАР.

Закон подовжує законність перебування в Польщі українських біженців до 30 вересня 2025 року. У попередній версії документу строк дії тимчасового захисту громадян України закінчується 30 червня 2024 року.

Поправка передбачає, що призначення та виплата допомоги на виховання дитини залежить від того, чи виконує дитина обов’язок однорічної підготовки до школи, обов’язкову шкільну освіту або зобов’язання навчатися в дитячому садку чи школі, що належить до польської системи освіти. Це означає, що українські діти у Польщі, які навчалися дистанційно в українських школах і не відвідували польські заклади освіти, тепер будуть змушені це робити, щоб не втратити допомогу.

Поправка вказує, серед іншого: максимум 36 місяців, протягом якого студенти можуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови. Рішення стосуватиметься студентів, які почали брати участь у заняттях у 2022/2023 та 2023/2024 н. р.

Закон передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який претендує на номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL), тобто Універсальна електронна система реєстрації населення – цифровий символ, що ідентифікує фізичну особу).

З 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливе лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування.

Закон також передбачає скасування пільг, пов'язаних з компенсацією витрат на перебування та харчування біженців для поляків, які прихистили українців.

Крім того, планується запровадити окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України.

Цей дозвіл буде вилучено, якщо це необхідно з міркувань національної оборони чи безпеки чи охорони громадської безпеки та порядку, або якщо дані громадянина України внесено до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним, або якщо громадянин України залишає територію Польщі на строк не менше 6 місяців", – йдеться в повідомленні.

Раніше у Польщі зробили нову заяву про українців, які підлягають мобілізації.

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