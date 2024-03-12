"Дуже серйозна образа": Угорщина викликала посла США після заяви Байдена

Президент Сполучених Штатів заявив, що Орбан "прагне диктатури".
Угорщина у вівторок викликала посла США після заяви американського лідера Джо Байдена про те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан "прагне диктатури".
Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто.
Сіярто назвав брехнею і "дуже серйозною образою" заяву очільника США про те, що Орбан не вважає, що "демократія працює", а також про те, що угорський прем`єр "прагне диктатури".
"Такий спосіб мислення президента та адміністрації Демократичної партії (США – ред.) є важким тягарем для наших двосторонніх відносин", – сказав Сіярто.
Після виступу Сіярто під час брифінгу речник посольства США сказав, що посол Девід Прессман завжди радий можливості "обговорити стан демократії в Угорщині з нашим союзником".
Напередодні у США Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Для прем'єра Угорщини зустріч з Трампом – це шанс позбутися іміджу "чорної вівці" та позиціонувати себе як потенційний міст між Європою і США, якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, писали західні ЗМІ.
Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іноді грає в "дуже небезпечну гру". Зокрема, це стосується підігравання 45-му президенту США Дональду Трампу, який є кандидатом у президенти.
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