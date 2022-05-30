Ердоган і Путін поговорили про війну в Україні: що запропонував президент Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 травня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Зокрема, під час перемовин Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. Також турецький лідер висловив готовність, щоб його країна взяла участь в "механізмі моніторингу" між сторонами.
Про це йдеться у пресрелізі за підсумками розмови турецького та російського президентів.
"Під час розмови обговорювалися регіональні питання, зокрема українсько-російська війна, а також відносини Туреччини та Росії. Також президент Ердоган заявив, що необхідні кроки, які мінімізують негативні наслідки війни та зміцнять довіру шляхом якнайшвидшого відновлення основи миру між Росією та Україною", - йдеться в офіційній заяві.
Варто зазначити, що після розмови з Путіними президент Туреччини планує поговорити з українським колегою Володимиром Зеленський. Однак наразі в Офісі президента України на пропозицію публічно не відреагували.
Нагадаємо, Ердоган знову запропонував Путіну зустрітись із Зеленським у Стамбулі.
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