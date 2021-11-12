Франція пригрозила Росії серйозними наслідками через нову агресію проти України

Також у Франції закликають Росію мобілізувати свої тісні зв’язки з Білоруссю, аби покласти край міграційній кризі.

В Міністерстві збройних сил Франції попередили Росію про серйозні наслідки у разі нової агресії проти України. Це питання піднімалося під час зустрічі російських та французьких дипломатів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Франції.

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Зазначається, що сьогодні, 12 листопада, у Парижі відбулася зустріч міністрів закордонних справ та оборони Франції і Російської Федерації. Під час зустрічі дипломати обговорили погіршення ситуації на Донбасі через агресію Росії.

За даними пресслужби Міноборони Франції, міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні та "чітко попередили про серйозні наслідки через будь-яку подальшу можливу ​​шкоду територіальній цілісності України". Французькі дипломати закликали Москву реінвестувати в переговори в Нормандському форматі, погоджуючись на проведення міністерського засідання найближчим часом, відповідно до зобов’язань президента Путіна.

Вони також нагадали Росії про її зобов'язання щодо прозорості військових переміщень і діяльності, та про повне виконання заходів довіри та безпеки. Також обидва міністри закликали Росію мобілізувати свої тісні зв’язки з Білоруссю, аби покласти край міграційній кризі.

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