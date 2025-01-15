Франція провела таємні навчання перед можливим відправленням військ до України

Наприкінці 2024 року підрозділи французьких військ спеціального призначення провели надсекретні навчання з підготовки до можливого відправлення в Україну.

Про це повідомляє видання розвідувальної спільноти Intelligence Online.

За інформацією видання, тижневі оперативні маневри під кодовою назвою "Персей" (Persée) відбувалися на таємному французькому полігоні. Навчання базувалися на досвіді українських Збройних сил під час вторгнення російської армії з боку Білорусі.

Також читайте Чи буде швидке закінчення війни в Україні – заява Макрона

До навчань було залучене командування сухопутних військ спеціального призначення (Commandement des Actions Spéciales Terre або CAST), щоб перевірити особовий склад і обладнання.

Підрозділи, що входять до складу CAST, зокрема елітний 13-й парашутно-десантний полк розташувалися на місцевості з характеристиками, подібними до вигину річки Дніпро на північ від Києва. Мета навчань полягала в тому, щоб навчитися розгортати операторів і безпілотники для виконання місій у обстановці, схожій на територію України.

Працездатність і спорядження 3200 солдатів CAST перевірялися протягом тижня. Командування зосередилося на відпрацюванні застосування безпілотників, радіоелектронній боротьбі та розвідці, а також на забезпеченні злагодження підрозділів за умов боїв високої інтенсивності.

При цьому деякі учасники навчань залишилися незадоволеними відсутністю FPV-дронів і висловлювали стурбованість відставанням французьких виробників у розробці таких моделей.

Нагадаємо, 13 січня президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном ініціативу щодо розміщення іноземних військових контингентів в Україні.

Читайте також: