Газові протести в Казахстані: президент доручив врегулювати ціни на паливо

Газові протести в Казахстані: президент доручив врегулювати ціни на паливо

В Казахстані встановили на 180 днів граничні ціни на паливо.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив запровадити тимчасове державне регулювання цін на скраплений вуглеводневий газ, бензин та дизпаливо терміном на 180 днів.

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Про запровадження держрегулювання цін на моторні палива йдеться у заяві за підсумками наради про соціально-економічну ситуацію в країні, опублікованій 5 січня на сайті президента Казахстану.

Як повідомляє Telegram-канал Tengrinews.kz, в Актюбинській, Атирауській та Мангістауській областях гранична ціна на автомобільний газ становить 50 тенге за літр (приблизно 3.16 грн), а у віддалених районах 55 тенге (3.47 грн).

У Шимкенті, Східно-Казахстанській, Жамбилській, Західно-Казахстанській, Кизилордінській та Туркестанській областях – 60 тенге за літр (3.80 грн), а у віддалених районах 65 тенге (близько 4,1 грн).

У Алмати - 65 тенге за літр (4, 1 грн). У Нур-Султані, Акмолінській, Алматинській, Костанайській, Карагандинській, Павлодарській, Північно-Казахстанській областях 70 тенге за літр (4,4 грн), а у віддалених районах 75 тенге (4,7 грн).

Ці ціни встановлені на 180 днів.

Також тимчасово обмежено ціни на бензин.

АІ-80 – 89 тенге за літр (5,6 грн);

АІ-92 та АІ-93 - 182 тенге за літр (11,5 грн);

АІ-95 – 215 тенге за літр (13,6 грн).

Граничні ціни на дизель:

260 тенге (16, 4 грн) - в Акмолінській, Актюбінській, Східно-Казахстанській, Західно-Казахстанській, Костанайській та Північно-Казахстанській областях.

В інших регіонах – 240 тенге за літр. ( 15 грн і 15 коп.).

Окрім цього, аби стабілізувати ціни на продукти, в Казахстані ввели тимчасому заборону на вивезення за кордон великої та дрібної рогатої худоби (6 місяців), картоплі та моркви (3 місяці).

Також у країні обіцяють запровадити тимчасовий мораторій щодо підвищення тарифів на комунальні послуги.

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Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.

Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.