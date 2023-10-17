“Гібридна формула” і “подвійна гра”: Маломуж про те, що насправді задумав Сі Цзіньпін

Наразі у Сі альтернативи немає, він повинен висловлювати принципи міжнародного права й брати на себе функцію перемовника.

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж вважає, що Сі Цзіньпін намагається грати роль глобального світового лідера.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Сі Цзіньпін намагається грати роль глобального лідера на моделі протистояння Захід-РФ не тільки через війну в Україні, але й через протистояння між Ізраїлем і Арабським світом. Наразі у Сі альтернативи немає, він повинен висловлювати принципи міжнародного права й брати на себе функцію перемовника. Китайці будуть домовлятися з Росією щодо стабілізації ситуації, але під своїм контролем. Вони не будуть повністю віддавати пріоритет Росії”, — пояснив Маломуж.

За словами генерала, китайці намагатимуться вести глобальну політику щодо часткового обмеження впливу США у спосіб визнання Палестинської автономії, але не на умовах Ізраїлю.

“Також буде ще одна модель, де Сі Цзіньпін виходитиме з того, як врегулювати ситуацію на території України, і на яких умовах. Путін намагатиметься ставити умови, щоб залишити собі окуповані території. Сі Цзіньпін буде відтягувати цей процес своєю “формулою миру” — це припинення війни, але не звільнення від окупантів українських територій”, — наголосив Маломуж.

“Тобто Сі Цзіньпін має подвійну позицію щодо врегулювання ситуації на Сході й зняття проблем війни й воєнних дій в Україні. Він хоче запропонувати таку гібридну формулу”, — резюмував він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 17 жовтня, де серед іншого зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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