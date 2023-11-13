ХАМАС готував новий масований напад на Ізраїль - The Washington Post

ХАМАС готувався до другого масованого нападу на Ізраїль. Таким чином бойовики планували спричинити кризу в регіоні і розрив зав’язків Ізраїлю з арабськими країнами.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначає видання, зібрані докази свідчать про те, що терористична організація готувалася до більш глибоких атак.

"Вони планували другу фазу, в тому числі у великих ізраїльських містах і на військових базах", - розповів один з ізраїльських чиновників.

За даними офіційних осіб, деякі бойовики мали при собі достатньо їжі, боєприпасів і спорядження, щоб вистачило на кілька днів. У їхні наміри також входив наступ вглиб Ізраїлю, у разі, якщо перша хвиля атак буде успішною, і потенційно завдати удару по великих ізраїльських містах.

"Штурмовим групам ХАМАС вдалося проникнути аж до ізраїльського міста Офакім, розташованого за 15 миль від Сектора Газа і приблизно на половині відстані між анклавом і Західним берегом річки Йордан", - вказано у повідомленні.

На думку аналітиків, ХАМАС ретельно планував і готувався до масового вбивства ізраїльських цивільних осіб у таких масштабах, щоб спровокувати ізраїльський уряд на введення військ до Гази. Задля цього по всій території Сектора Гази ХАМАС проводив наземні і підземні військові навчання.

За даними розвідки, бойовики ХАМАС тренувалися з імпортними автоматами АК-47, пістолетами, гранатометами і термобаричними снарядами.

Яка ситуація у Секторі Гази

Зазначимо, ЦАХАЛ заявив, що винищувач і літак ЦАХАЛ завдали ударів по низці терористичних об'єктів, що належать терористичній організації "Хезболла".

Білий дім закликав Ізраїль уникати боїв поряд з лікарнями у Газі.

Тим часом в Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.

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