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IKEA повідомляє російські ТЦ про розірвання договорів оренди

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IKEA повідомляє російські ТЦ про розірвання договорів оренди

IKEA / Фото: Associated Press

Найбільший у світі шведський продавець меблів ІКЕА вирішив повністю піти з російського ринку.

Мережа шведських меблевих магазинів IKEA почала попереджати керівництво російських торгових центрів, де розташовані її магазини, про намір достроково розірвати договори оренди.   

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Зазначається, що такі листи отримали майже всі ТЦ, в яких розташовані магазини IKEA. 

Також, за даними джерел, йдеться про розірвання договорів в односторонньому порядку, що спричинить великі штрафи для шведської компанії.

Загалом шведський бренд має магазини в 12 російських містах.

Нагадаємо, IKEA вирішила повністю піти із Росії.

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