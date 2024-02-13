Інцидент з українським зерном на кордоні: Польща відкрила справу

У Польщі відкрили справу через фермерів, які висипали на землю українське зерно з вантажівок перед переїздом у Дорогуську.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури в Любліні Агнєшка Кемпка, пише Farmer.pl.

Зазначається, що слідство за фактом висипання зерна розпочала районна прокуратура міста Холм Люблінського воєводства. За скоєні дії загрожує до п’яти років ув’язнення.

"Розслідування розпочато за двома напрямками — це знищення майна та порушення митної безпеки. У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документацію з цих трьох вантажівок", - наголосила Кемпка.

Нагадаємо, кілька днів тому польські протестувальники зірвали замки з фур та висипали українське зерно. В Центрі протидії дезінформації наголошують, що акцію організував "шанувальник" Путіна - це Рафал Меклер. Він - один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії "Конфедерація".

Читайте також: