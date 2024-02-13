Инцидент с украинским зерном на границе: Польша возбудила дело

В Польше возбуждено дело из-за фермеров, которые высыпали на землю украинское зерно из грузовиков перед переездом в Дорогуску.

Об этом сообщила спикер Окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка, пишет Farmer.pl.

Следствие по факту высыпания зерна начала районная прокуратура города Холм Люблинского воеводства. За совершенные действия грозит до пяти лет заключения.

"Расследование начато по двум направлениям — это уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. По делу продолжаются процессуальные действия. Мы опрашиваем свидетелей, обеспечиваем мониторинг и документацию из этих трех грузовиков", — подчеркнула Кемпка.

Напомним, несколько дней назад польские протестующие сорвали замки с фур и высыпали украинское зерно. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что акцию организовал "поклонник" Путина – это Рафал Меклер. Он — один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинской организации маргинальной партии "Конфедерация".

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