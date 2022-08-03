Канада розширила санкції проти Росії: у списку – 17 підприємств та 43 військовослужбовці

До розширеного переліку канадських санкцій потрапили підприємства військово-промислового комплексу та російські офіцери, причетні до вбивств мирних жителів в Україні.

У вівторок, 2 серпня, Канада розширила список санкцій проти Російської Федерації через війну, яку розв’язав Кремль проти України.

Списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено обмеження, опубілковано на сайті канадського уряду.

Нові санкції стосуються 43 військових посадових осіб, які "причетні до неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну, включно зі звірствами в Бучі". Серед них — офіцери 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, які раніше були визнані Головним управлінням розвідки Міноборони України причетними до воєнних злочинів.

"Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі", – зазначається в пресрелізі уряду Канади.

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У санкційному переліку юридичних осіб — оборонні підприємства Росії, зокрема ВАТ НВП “Салют”, ВАТ НВП “Алмаз”, Пермський завод “Машинобудівник”, Уральський науково-дослідний інститут композиційних матеріалів, Науково-дослідний інститут “Аргон” та інші.

У повідомленні наголосили, що уряд Канади продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

Нагадаємо, раніше Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила та російських пропагандистів.

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