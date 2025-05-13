Келлог заявив, що Польща відправить війська до України: яка відповідь Варшави

Польща заперечує, що її миротворці відправляться до України / © Associated Press

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Міноборони Польщі категорично відкидає пропозицію США відправити польських солдатів до України разом з миротворцями із Франції, Британії та Німеччини.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Немає і не буде жодних планів щодо відправки польських військ до України. Польща несе спільну відповідальність за оборону східного флангу НАТО та за надання логістичної підтримки своєму сусіду, який зазнав нападу», — зазначив він у соцмережі Х.

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«Підтверджую», — написав міністр закордонних справ Радослав Сікорський на платформі X.

В інтерв’ю РАР міністр оборони Польщі додав, що від самого початку Варшава вказувала на свою роль як центру логістичної та інфраструктурної підтримки такої місії. «Без нас її було б неможливо виконати», — вважає Косіняк-Камиш.

Він запевнив, що союзники Польщі, які зустрічаються на різних рівнях у рамках «коаліції охочих», що підтримує Україну, «чудово розуміють роль, яку має відігравати Польща».

На запитання, чи може така заява спецпредставника Трампа Кіта Келлога слугувати непрямим тиском на Варшаву, міністр оборони Польщі це заперечив. «Ні я, ні міністр закордонних справ Радослав Сікорський, ні інші не отримували жодних пропозицій з цього питання», — сказала Косиняк-Камиш.

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Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик уточнив, що жодних переговорів з цього питання не ведеться.

Цезарій Томчик наголосив, що «польська позиція залишається незмінною — Польща не надсилає і не надсилатиме солдатів у складі можливих миротворчих сил до України».

Нагадаємо, що у вівторок, 13 травня, спецпредставник Трампа Келлог заявив, що війська Британії, Франції, Німеччини і Польщі можуть бути відправлені до України, але базуватимуться лише на захід від Дніпра.