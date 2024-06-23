Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу — аналітики CSIS

Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу і має для цього кілька варіантів.

Про це йдеться в матеріалі вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Аналітики нагадують, що останніми роками Китай значно посилив тиск на острів — його військові кораблі та літаки тепер майже щодня діють навколо Тайваню, викликаючи побоювання, що напруженість може перерости у відвертий конфлікт. Водночас значна частина уваги світу зосереджена на загрозі китайського вторгнення, але Пекін має багато варіантів, окрім вторгнення, щоб "примусити, покарати або анексувати Тайвань".

"Одним із важливих кроків, які може зробити Китай, є карантин у "сірій зоні" під керівництвом не військових, а берегової охорони та інших правоохоронних органів. Замість того, щоб ізолювати острів, карантин мав би продемонструвати здатність Китаю здійснювати контроль за Тайванем. Китаю навіть не потрібно повністю оточувати острів, щоб запровадити карантин", — зазначають експерти.

За їхніми словами, у сценарії обмеженого морського карантину китайські сили можуть націлитися тільки на один або два ключові порти, що все одно буде серйозною проблемою для Тайваню.

"Можливості таких сценаріїв приділено мало уваги, але в короткостроковій перспективі карантин є більш імовірним, ніж вторгнення або військова блокада. Це також породило б більшу невизначеність щодо того, як Тайвань і міжнародне співтовариство можуть ефективно відреагувати", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на форумі з безпеки Shangri-La Dialogue у Сінгапурі 2 червня заявив, що "збройні сили КНР готові використовувати силу для запобігання незалежності Тайваню". У своїй заяві Дун Цзюнь також обурився підтримкою США Тайваню, наприклад, продажем зброї.

Уряд Тайваню висловив глибоке співчуття з приводу провокаційних та ірраціональних висловлювань Дуна. У заяві Тайванської ради у справах материкового Китаю зазначено, що Китай неодноразово погрожував Тайваню силою на міжнародних заходах.

Наразі соціальні мережі наповнені повідомленнями про те, що найближчими місяцями острів отримає 66 F-16V з США, що ще більше зміцнить його військово-повітряну міць проти китайських військ.

У травні у США висловлювали занепокоєння, що тісна співпраця Китаю та РФ може призвести до нападу на Тайвань.

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