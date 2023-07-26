КНДР приймає іноземні делегації вперше від 2020: хто і навіщо приїхав

Російська та китайська делегації першими відвідали КНДР з 2020 року, прибувши на урочистості з нагоди 70-ї річниці Корейської війни та боротьби проти Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Очікується, що високопосадовці, серед яких міністр оборони Росії Сергій Шойгу і член Політбюро Комуністичної партії Китаю Лі Хунчжун, візьмуть участь в одному з найвідоміших заходів Північної Кореї — масштабному військовому параді з демонстрацією її новітніх озброєнь.

Про це пише Reuters.

Аналітики кажуть, що видовище, ймовірно, включатиме північні ракети з ядерними боєголовками, заборонені Радою Безпеки ООН, де Росія і Китай є постійними членами.

Ці візити є першими відомими іноземними делегаціями, які відвідали Північну Корею з початку пандемії COVID-19, і відбуваються в той час, коли Пхеньян прагне поглибити свої зв'язки з Пекіном і Москвою, знаходячи спільну мову в їхньому суперництві з Вашингтоном і Заходом.

День, коли Північна Корея святкує те, що вона вважає перемогою над союзницькими військами під проводом США у Корейській війні 1950-1953 років, дає Пхеньяну можливість привернути увагу до часів холодної війни, коли північнокорейські війська воювали за підтримки Китаю та Росії.

Північна Корея все ще технічно перебуває у стані війни з очолюваним США альянсом після того, як бойові дії закінчилися перемир'ям, а не формальним мирним договором.

“Запрошення Північною Кореєю делегацій з обох країн, схоже, є випадком римування історії, коли Пхеньян готується протистояти Заходу, але усвідомлює необхідність підтримувати відносно збалансовані зв'язки як з Китаєм, так і з Росією”, — сказав Ентоні Рінна, фахівець з корейсько-російських відносин на веб-сайті Sino-NK, який аналізує регіон.

Тільки час покаже, чи означатимуть ці візити більш широке послаблення заборон на міжнародні поїздки в Північній Кореї, що теоретично могло б дати можливість американським чиновникам вести переговори про звільнення американського солдата Тревіса Кінга, який перетнув кордон з Північною Кореєю минулого тижня, сказав Рінна.

Однак, на його думку, малоймовірно, що Пхеньян найближчим часом буде прагнути взаємодіяти з Вашингтоном, і може вважати, що перебуває в стані повномасштабної нової холодної війни зі Сполученими Штатами, додав він.

Військові демонстрації

На знімках російського міністерства оборони та північнокорейських ЗМІ Шойгу зустрічали в аеропорту міністр оборони Північної Кореї Канг Сун Нам і посол Росії Олександр Мацегора, а також ряди північнокорейських і російських військ.

Зустріч Шойгу / AP

Сполучені Штати звинуватили Північну Корею в наданні зброї Росії під час війни в Україні, в тому числі в постачанні піхотних ракет і ракет підтримуваній Кремлем групі найманців “Вагнера” в листопаді 2022 року.

Пхеньян і Москва заперечують ці звинувачення, але Кім пообіцяв зміцнювати стратегічну співпрацю між країнами.

На військовому параді в Пхеньяні, ймовірно, буде задіяно до 15 000 військовослужбовців, і, можливо, будуть представлені нові зразки ядерної зброї, вважає професор Університету північнокорейських досліджень в Сеулі Ян Му-джин.

Комерційні супутникові знімки останніх тижнів показують, що учасники тренуються, в тому числі на площі Кім Ір Сена в центрі міста, де відбудеться захід, з великими формаціями, на яких зображено число “70” та інші гасла, сказав Дейв Шмерлер, науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS).

Шмерлер додав, що на полігоні під Пхеньяном військові підрозділи, схоже, відпрацьовували марширування навколо площі з транспортними засобами позаду, посилаючись на знімки, надані агентству Reuters американською компанією Umbra, яка використовувала супутники радіолокаційної розвідки, щоб зазирнути крізь хмарний покрив.

“Човникова дипломатія”

Лідер Кім Чен Ин розпочав цього тижня вшанування пам'яті китайських солдатів, які воювали у війні, відомій як Вітчизняна визвольна війна, з відвідування кладовища, повідомляє державне телеграфне агентство ЦТАК (KCNA). Єдиний оборонний договір між Китаєм і Північною Кореєю укладений лише між ними.

Кім також відвідав 24 липня цвинтар мучеників Вітчизняної визвольної війни, де він похвалив солдатів за те, що вони “завдали поразки” американському імперіалізму, повідомляє ЦТАК.

Кім Чен Ин готується покласти квітку на кладовищі мучеників визвольної війни в Пхеньяні, 25 липня 2023 року / AP

На тлі міжнародних санкцій за ракетну і ядерну програми Північної Кореї, за введення яких проголосували і Москва, і Пекін, Китай став найбільшим торговельним партнером Північної Кореї. Китайський експорт до свого таємного сусіда в червні був у вісім разів вищим, ніж роком раніше.

24 липня Пекін заявив, що “суворо” виконує санкції ООН щодо Північної Кореї.

Росія і Китай відкинули нещодавні спроби Сполучених Штатів і деяких європейських країн запровадити нові санкції проти Північної Кореї.

Замість цього вони наполягають на пом'якшенні існуючих заходів в гуманітарних цілях і на поверненні Пхеньяна до переговорів про денуклеаризацію, які перервалися в 2019 році.

Ян сказав, що делегації можуть дати сигнал, що дипломатичні візити, які тривалий час були призупинені, можуть відновитися.

“Якщо Північна Корея також відправить делегацію високого рівня до Китаю на майбутні Азійські ігри в Ханчжоу, це означатиме відновлення “човникової дипломатії” високого рівня між Північною Кореєю та Китаєм з часів пандемії COVID-19”, — сказав він.

Читайте також: