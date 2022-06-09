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Коли Єврокомісія обговорить статус кандидата в ЄС для України: назвали дати

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Коли Єврокомісія обговорить статус кандидата в ЄС для України: назвали дати

Фото: Associated Press

Європейська Комісія розгляне питання щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС напередодні саміту, який запланований на 23 червня.

Зокрема, єврокомісари обговорять це питання вже 17 червня. 

Про це повідомив офіційний представник ЄС Ерік Мамер під час брифінгу.

"Комітет єврокомісарів проведе спільні дебати у понеділок (13 червня, - ред.) із цього питання. Виробить думку на нараді, яка пройде у п'ятницю, 17 червня", - заявив Мамер.

Варто зазначити, у Європейському парламенті рекомендували лідерам держав та урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ в союз. 

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський вважає, Україна виконала всі умови для статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Тому глава держави очікує, що у червні з'явиться історичне рішення про надання Україні для статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

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