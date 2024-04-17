Командира спецпідрозділу “Ахмат” відправили до Москви: для чого це Кадирову — експерт

Для Кадирова важлива не боєздатність російської армії, а здатність утримувати свою владу в Чечні.

Призначення командира чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінова заступником начальника головного управління з військово-політичної роботи збройних сил Росії може бути вигідним очільнику Чечні Рамзану Кадирову.

Таку думку висловив політичний аналітик Ігор Ейдман в коментарі “24 каналу”.

За його словами, таке призначення може означати, що Кадиров прагне поставити своїх людей в міністерстві оборони РФ або ж намагається в такий спосіб позбутися Алаудінова.

Ейдман зауважив, що ще в радянські часи існувала традиція позбутися неугодних чиновників та керівників у національних республіках через просування їх на вторинні посади в Москві.

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“У Москві вони губляться та жодної реальної влади не матимуть”, – відзначив експерт.

Ігор Ейдман сумнівається, що призначення Алаудінова таким собі “головним замполітом Росії” (його нова посада передбачає керівництво військово-патріотичною роботою в збройних силах РФ - ТСН.ua) якось впливатиме на здатність росіян краще воювати.

Водночас, на його думку, для Кадирова важлива не боєздатність російської армії, а здатність утримувати свою владу в Чечні завдяки фінансовому потоку, який іде з Москви.

“Кадиров стежить, щоб цей потік не пішов випадково в інший бік - повз його палац. Він тримається на фінансових потоках, бо підкуповує цими грошима своїх “нукерів”, які тримають його владу на своїх автоматах та багнетах. Якщо вони перестануть отримувати гроші, вони перестануть йому служити і одразу його розірвуть”, – наголосив Ігор Ейдман.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров заявив, що 3 тисячі колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" разом із командиром із позивним "Ратибор" переходять у підконтрольний йому спецпідрозділ Росгвардії "Ахмат".

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