Лежав у шафі 30 років: перстень, колись придбаний чоловіком, виявився рідкісним артефактом

У Йоркширі 1994 року власнику продали перстень за кілька сотень фунтів. Але нещодавно з’ясувалося, що це рідкісна знахідка вартістю 30 тисяч фунтів стерлінгів (1 298 440 грн).

Про це пише Daily Express.

Артефакт лежав майже тридцять років у шафі. Нещодавно змогли дізнатися про його справжню історію походження.

"Коли його принесли мені 1994 року, я гадки не мав, що це таке — моєю першою думкою було, що це може бути римський або саксонський перстень", — зазначив власник.

Він додав, що думка про те, що перстень існував уже у 55 р. до н. е., неймовірна. Важко повірити, що це було тоді, коли на територію Великобританії вторгся імператор Юлій Цезар. Історики відзначають складний дизайн персня. Тому його пов'язують із племенем іцени. Воно панувало на деяких територіях країни ще до римського вторгнення.

Найджен Міллз з аукціону зазначив, що таке трапляється нечасто. У колекціонерів ймовірно буде такий шанс лише один раз у житті.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії до літньої жінки повернулася її обручка, яку вона втратила понад пів століття тому.

На будівництві дороги "Решетилівка – Дніпро" знайшли стародавні артефакти доісторичних часів

Читайте також: