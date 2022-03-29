Литовська Рада з питань культури приєдналася до санкцій проти Росії: що заборонили

Литовська Рада з питань культури приєдналася до санкцій проти Росії: що заборонили

Всі три організації, які фінансують культурний сектор Балтії, повністю розривають стосунки з РФ.

У відповідь на війну в Україні, яку розв’язала Росія, Литовська Рада з питань культури оголосила, що не буде фінансувати культурні проєкти, пов’язані з Росією, навіть якщо фінансування вже виділено, і закликала організаторів та учасників проєктів також переглянути свої позиції.

Про це йдеться на сайті Литовської ради з питань культури.

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Як зазначається, Литва не лише приєднається до санкцій проти Росії, а й підтримає ініціативи, спрямовані на допомогу Україні та людям, які тікають від війни.

Так, очільниця Литовської Ради з питань культури Аста Пакаркліте заявила, що всі організації, які фінансують культурний сектор Балтії, розривають стосунки з РФ та припиняють інвестувати у нові проєкти.

"Ми на зв’язку з культурними фондами Латвії та Естонії, з якими спільно керуємо Балтійським культурним фондом. Наша позиція чітка та єдина, чого мені не вистачало, коли я мала справу з глобальною міжнародною мережею фінансових установ такого типу. Усі три організації, що фінансують культуру Балтії, розривають зв’язки з російською федерацією, припиняють фінансувати існуючі проєкти та відмовляються інвестувати у нові. Єдине вікно, яке залишається відкритим для обговорення, – це вікно для активної опозиції, включно з поширенням звернення від Українського культурного фонду", – заявила Аста Пакаркліте.

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