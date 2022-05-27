Лукашенко наказав створити "народне ополчення" Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив міністерству оборони створити "народне ополчення" – допоміжне військо з добровольців.

Голова міноборони Білорусі Віктор Хренін запевнив, що для виконання завдання ресурсів достатньо – і людей, і озброєння.

Про це міністр сказав журналістам на брифінгу.

"Ми чудово розуміємо, що кількість захисників нашої батьківщини в рази збільшиться. Для нас це вкрай важливо, особливо за нинішньої ситуації, щоб ми змогли продемонструвати, що не треба сунутися, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю", – заявив Хренін.

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Нагадаємо, 26 травня Лукашенко розпорядився негайно створити оперативне командування збройних сил Білорусі на південному, українському, напрямку. Він назвав це "умовами воєнного часу, але поки що без війни".

За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, держава поки не бачить ознак формування з боку Білорусі ударних угруповань чи будь-яких дій щодо півночі, зокрема Києва.

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