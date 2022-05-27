Лукашенко приказал создать "народное ополчение" Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министерству обороны создать "народное ополчение" – вспомогательное войско из добровольцев.

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заверил, что для выполнения задачи ресурсов достаточно – и людей, и вооружения.

Об этом министр сказал журналистам на брифинге.

"Мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашей родины в разы увеличится. Для нас это крайне важно, особенно в нынешней ситуации, чтобы мы смогли продемонстрировать, что не нужно соваться, потому что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю", – заявил Хренин.

Также читайте Почему Лукашенко побоится отдать приказ своим военным пойти войной против Украины — белорусский дипломат

Напомним, 26 мая Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование вооруженных сил Беларуси на южном, украинском направлении. Он назвал это "условиями военного времени, но пока без войны".

По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, государство пока не видит признаков формирования со стороны Беларуси ударных группировок или каких-либо действий по отношению к северу, в частности Киеву.

Вадим Денисенко: Пойдет ли Путин во второй раз на Киев и чего ждать от Лукашенко

Читайте также: