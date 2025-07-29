"Льодовик Судного дня" тріскається: вчені попередили про катастрофічні наслідки

«Льодовик Судного дня» / © NASA

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Льодовик Туейтс, відомий під моторошною назвою «льодовик Судного дня», демонструє ознаки тривожної нестабільності, що може призвести до підвищення рівня світового океану на понад три метри.

Останнє дослідження, опубліковане в Journal of Geophysical Research Earth Surface, виявило нові деталі про тріщини у шельфовому льодовику, що можуть прискорити його катастрофічний обвал.

«Ми бачили, як відколюються шельфові льодовики, але ніколи не бачили, щоб вони знову відростали», — наголошує Річард Еллі, співавтор дослідження.

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Льодовик Туейтс, шириною майже 130 км, щороку втрачає до 136 мільярдів тонн льоду. Його шельфовий льодовик нині стримує масивні потоки льоду від стікання в океан. Якщо ця «пробка» зруйнується, рівень моря може стрімко зрости, затопивши прибережні міста по всьому світу.

Науковці з Університету штату Пенсильванія, використовуючи супутникові дані ICESat-2 від NASA, створили точні тривимірні моделі тріщин. Це допомогло виявити механізм зворотного зв’язку нестабільності: тріщини спричиняють прискорене танення, що, своєю чергою, створює ще більше тріщин.

«Ми вважаємо, що якщо льодовик Твейтса стане дуже нестабільним, це матиме катастрофічні наслідки», — заявляє доцент Шуцзе Ван.

Особливо вразливою є східна частина льодовика, де тріщиноутворення відбувається швидше. Причини — складна взаємодія океанських течій, підвищення температури води та зменшення морського льоду.

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Учені попереджають: льодовик Туейтс може повторити долю льодовика Ларсен B, який у 2002 році повністю розпався за п’ять тижнів. Але Туейтс значно більший, а його руйнування може спричинити «ефект доміно», дестабілізуючи інші частини антарктичного льодовикового щита.

«Ми очікуємо, що це буде ключовий набір даних для дослідників», — зазначив Чженжуй Хуан, докторант і співавтор дослідження.

Нове дослідження дає шанс точніше прогнозувати загрози і розробляти стратегії пом’якшення наслідків підвищення рівня моря. Але наука наголошує: діяти потрібно вже зараз.

Нагадаємо, гігантський айсберг може знищити ціле селище у Гренландії: влада оголосила евакуацію мешканців.

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