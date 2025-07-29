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"Льодовик Судного дня" тріскається: вчені попередили про катастрофічні наслідки
Якщо льодовик зруйнується, рівень моря може стрімко зрости, затопивши прибережні міста по всьому світу.
Льодовик Туейтс, відомий під моторошною назвою «льодовик Судного дня», демонструє ознаки тривожної нестабільності, що може призвести до підвищення рівня світового океану на понад три метри.
Останнє дослідження, опубліковане в Journal of Geophysical Research Earth Surface, виявило нові деталі про тріщини у шельфовому льодовику, що можуть прискорити його катастрофічний обвал.
«Ми бачили, як відколюються шельфові льодовики, але ніколи не бачили, щоб вони знову відростали», — наголошує Річард Еллі, співавтор дослідження.
Льодовик Туейтс, шириною майже 130 км, щороку втрачає до 136 мільярдів тонн льоду. Його шельфовий льодовик нині стримує масивні потоки льоду від стікання в океан. Якщо ця «пробка» зруйнується, рівень моря може стрімко зрости, затопивши прибережні міста по всьому світу.
Науковці з Університету штату Пенсильванія, використовуючи супутникові дані ICESat-2 від NASA, створили точні тривимірні моделі тріщин. Це допомогло виявити механізм зворотного зв’язку нестабільності: тріщини спричиняють прискорене танення, що, своєю чергою, створює ще більше тріщин.
«Ми вважаємо, що якщо льодовик Твейтса стане дуже нестабільним, це матиме катастрофічні наслідки», — заявляє доцент Шуцзе Ван.
Особливо вразливою є східна частина льодовика, де тріщиноутворення відбувається швидше. Причини — складна взаємодія океанських течій, підвищення температури води та зменшення морського льоду.
Учені попереджають: льодовик Туейтс може повторити долю льодовика Ларсен B, який у 2002 році повністю розпався за п’ять тижнів. Але Туейтс значно більший, а його руйнування може спричинити «ефект доміно», дестабілізуючи інші частини антарктичного льодовикового щита.
«Ми очікуємо, що це буде ключовий набір даних для дослідників», — зазначив Чженжуй Хуан, докторант і співавтор дослідження.
Нове дослідження дає шанс точніше прогнозувати загрози і розробляти стратегії пом’якшення наслідків підвищення рівня моря. Але наука наголошує: діяти потрібно вже зараз.
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