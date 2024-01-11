Медведєв назвав нову умову для ядерного удару по Україні

Поплічник Путіна цинічно заявив, що удари по пускових установках на території РФ не можна виправдати правом на самооборону України.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Кремль застосує ядерну зброю у війні з Україною, якщо Київ почне бити західними ракетами великої дальності по пускових установках на території Росії.

Про це він написав у четвер, 11 січня, в своєму Telegram-каналі.

Медведєв застеріг Збройні сили України від таких атак, посилаючись на ядерну доктрину РФ.

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"Вони [ЗСУ] ризикують нарватися на дію п. 19 Основ державної політики Росії в галузі ядерного стримування: "г) агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави", - зазначив він.

Поплічник Путіна цинічно заявив, що удари по військових об'єктах на території Росії не можна виправдати тим, що Україна намагається захистити своїх мешканців та інфраструктуру від ударів з повітря.

"Це ніяке не право на самооборону, а пряму і очевидну підставу для використання нами ядерної зброї проти такої держави", - оголосив він.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року Медведєв став основним рупором ядерної риторики Кремля і навіть лякав знищенням усієї цивілізації у разі загрози існуванню Росії. "Світ без Росії нам не потрібен", - підкреслював він. Також Медведєв заявляв, що Кремль розпочне ядерну війну, якщо зазнає поразки в Україні.

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