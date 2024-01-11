Медведев назвал новое условие для ядерного удара по Украине

Приспешник Путина цинично заявил, что удары по пусковым установкам на территории РФ нельзя оправдать правом на самооборону Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Кремль применит ядерное оружие в войне с Украиной, если Киев станет бить западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории России.

Об этом он написал в четверг, 11 января, в своем Telegram-канале.

Медведев предостерег Вооруженные силы Украины от таких атак, ссылаясь на ядерную доктрину РФ.

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"Они [ВСУ] рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", – отметил он.

Приспешник Путина цинично заявил, что удары по военным объектам на территории России нельзя оправдать тем, что Украина пытается оградить своих жителей и инфраструктуру от ударов с воздуха.

"Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства", — объявил он.

Напомним, после 24 февраля 2022 года Медведев стал основным рупором ядерной риторики Кремля и пугал уничтожением всей цивилизации в случае угрозы существованию России. "Мир без России нам не нужен", – подчеркивал он. Также Медведев заявлял, что Кремль начнет ядерную войну, если потерпит поражение в Украине.

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