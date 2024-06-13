На Бєлгородщині поскаржилися нібито на "обстріл ЗСУ": зникло світло

Селище Прилісся Краснояружського району Бєлгородської області двічі потрапило під "обстріл ЗСУ".

Про це інформує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

У трьох приватних житлових домоволодіннях вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади, паркани та надвірні споруди. Осколками відвідано місцевий Будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт та комерційний об'єкт. Також пошкоджено лінію газопостачання.

Населені пункти Грайворонського міського округу також зазнали атак начебто "з боку ЗСУ". Є один поранений.

У селі Головчине внаслідок атаки безпілотника постраждав один мирний мешканець. Чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізовано до міської лікарні №2 міста Білгорода.

Селище Радгоспне атаковане за допомогою двох дронів-камікадзе. Перший дрон пробив дах у приватному будинку, внаслідок атаки другого повністю згорів приватний будинок.

У селі Безімено двома дронами атаковано два автомобілі, які були припарковані поряд із приватними будинками. У транспортних засобів посічені кузови, двері та скло.

Також в окрузі пошкоджено лінію електропередачі. Без світла тимчасово залишаються мешканці сіл Антонівка, Головчине, Лугівка та хутора Масичів.

У Бєлгородському районі сталося аварійне відключення електроенергії. Тимчасово без світла залишаються селища Жовтневе, Малинівка та Політвіддільний, села Бехлівка, Відрадне, Червоний Жовтень, Варварівка, Солов'ївка, Толоконне, Петрівка, Весела Лопань, Долбине, Головине, хутори Угрим та Водяний.

"Аварійні бригади розпочнуть усунення наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ", - заявили посадовці.

Раніше ГУР оприлюднило перехоплену розмову з Соломиного Шебекінського району, що в РФ. Тоді обговорювали обстріл Бєлгорода. Зокрема, у розмові росіянин розповідав, що місто знову розбомбили.

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