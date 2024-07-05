На честь Тейлор Свіфт перейменують місто – фото, подробиці

Німецьке місто Гельзенкірхен отримає нову назву Свіфткірхен на честь Тейлор Свіфт.

Про це пише People.

2 липня пані мер міста Карін Велге схвалила тимчасове перейменування напередодні трьох шоу зірки Eras Tour, що відбудуться 17, 18 та 19 липня.

Цю ідею запропонувала фанатка Алешані Вестхофф, яка підготувала відповідну петицію.

"Це чудова ідея тимчасово перейменувати Гельзенкірхен на Свіфткірхен", – відповіла Велге.

Маркус Швардтманн, керівник відділу зв’язків з громадськістю Гельзенкірхена, також підтвердив, що місто "найближчими днями встановить багато інших знаків у багатолюдних місцях міста".

"Як очільниця міста я, звичайно, дуже тішуся, що Тейлор Свіфт, наразі найуспішніша співачка у світі, тричі виступатиме в Гельзенкірхені, тому до нашого міста знову привернеться міжнародна увага", — поділилася Велге.

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Разом зі зміною назви в місті відбудуться інші зміни, натхненні Свіфт, зокрема "трамвай Taylor Swift" від Bogestra — місцевого громадського транспорту в місті — і камінь, який буде додано на міській Алеї Слави. Ближче до дати шоу також відбудеться "велика вечірка Тейлор Свіфт просто неба".

Нагадаємо, як принц Вільям запалював на концерті Тейлор Свіфт у Лондоні. Принц Уельський відвідав шоу на стадіоні Вемблі разом зі старшими дітьми.

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