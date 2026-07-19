На фронт кинуть наркоторговців та хакерів: в Росії готують новий закон про мобілізацію в’язнів

Мобілізація в РФ

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Уряд Росії готує чергове розширення списку злочинців, яких можна відправляти на війну проти України. До Держдуми внесли пакет законопроєктів, що дозволяють підписувати контракти з Міноборони навіть тим, хто вчинив тяжкі специфічні злочини.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Російська влада хоче прибрати обмеження для низки статей Кримінального кодексу. Раніше засуджені за цими пунктами не могли потрапити до лав армії, але тепер ситуація змінилася: попередній контингент ув’язнених був значною мірою вичерпаний ще під Бахмутом.

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Законопроєкт уже з’явився в електронній базі нижньої палати парламенту. Документ передбачає, що судимість за певні злочини більше не буде перешкодою для відправлення на фронт, оскільки путінському режиму потрібно більше людей.

«Нові» категорії для фронту

Список статей, які пропонують виключити з обмежень, значно розширився. Тепер контракт зможуть підписати:

контрабандисти готівки та стратегічно важливих товарів;

учасники збройних банд;

особи, які втручалися в роботу критичних об’єктів (хакери);

порушники промислової безпеки.

Окрему увагу привертають статті про незаконне поводження з ядерними матеріалами та їхнє розкрадання.

Також на війну кличуть тих, хто організовував незаконну міграцію.

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Навіть втрата документів з державною таємницею (ст. 284) більше не є завадою для служби.

У пріоритеті — наркоторговці

Особливий акцент роблять на контрабанді наркотиків. Уряд пропонує дозволити набір осіб, засуджених за статтею 229.1 (частини 1–3 та окремі пункти частини 4). Це означає, що наркоторговці стануть частиною російських окупаційних військ.

До слова, статтю за наркотики у РФ за бажання можуть «пришити» будь-кому. Пересічний опозиціонер завдяки маніпуляціям поліції чи слідчого може перетворитися на наркоторговця, після чого з’являється вибір: йти на фронт чи сидіти.

Як російські суди стали військкоматами

Процес набору в’язнів у РФ триває давно. Все почалося з ПВК «Вагнер», але згодом ініціативу перехопило Міноборони.

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Від листопада 2022 року у Росії дозволили мобілізувати людей із судимістю за вбивства, пограбування та розбої.

У червні 2023 року депутати Держдуми дозволили укладати контракти не лише засудженим, а й підслідним. Пізніше норму розширили навіть на тих, чиї справи вже розглядають у судах.

Нагадаємо, мобілізація в РФ цілком ймовірна одразу після виборів, які мають відбутися 20 вересня 2028 року. В українській розвідці зазначають, що наразі не фіксується розбудова нових навчальних центрів для підготовки новобранців у російській армії, однак наявних потужностей і без того достатньо, щоб готувати «гарматне м’ясо».

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