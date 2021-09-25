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На Канарах посилилося виверження вулкана: припинив роботу аеропорт (відео)

На Канарах посилилося виверження вулкана: припинив роботу аеропорт (відео)

Associated Press

Лава поширилася на 240 гектарів.

Іспанський аеропорт Ла-Пальма на Канарах припинив роботу, адже посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха на острові. 

Про це повідомляє агентство Reuters.

Летовище не працюватиме від суботи, 25 вересня. Протягом якого періоду часу аеропорт не буде приймати літаки, достеменно не беруться сказати.

"Аеропорт Ла-Пальма не працює через накопичення золи. Роботи з очищення почалися, але ситуація може змінитися в будь-яким момент", - йдеться у повідомленні оператора.

Своєю чергою, експерти заявляють, що вулкан Кумбре-В'єха перейшов у нову вибухову фазу. Зафіксована найвища активність в другій половині дня п'ятниці, 24 вересня. 

Тим часом портал La Provincia повідомляє, що лава поширилася на 240 гектарів. Зруйновано близько 400 будинків. Влада вирішила евакуювати населення трьох міст – Таджуйї, Таканде де Абахо і Таканде де Арріба. Свої будинки покинули вже майже шість тисяч мешканців. 

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

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