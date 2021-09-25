На Канарах посилилося виверження вулкана: припинив роботу аеропорт (відео)

Лава поширилася на 240 гектарів.
Іспанський аеропорт Ла-Пальма на Канарах припинив роботу, адже посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха на острові.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Летовище не працюватиме від суботи, 25 вересня. Протягом якого періоду часу аеропорт не буде приймати літаки, достеменно не беруться сказати.
"Аеропорт Ла-Пальма не працює через накопичення золи. Роботи з очищення почалися, але ситуація може змінитися в будь-яким момент", - йдеться у повідомленні оператора.
Своєю чергою, експерти заявляють, що вулкан Кумбре-В'єха перейшов у нову вибухову фазу. Зафіксована найвища активність в другій половині дня п'ятниці, 24 вересня.
Тим часом портал La Provincia повідомляє, що лава поширилася на 240 гектарів. Зруйновано близько 400 будинків. Влада вирішила евакуювати населення трьох міст – Таджуйї, Таканде де Абахо і Таканде де Арріба. Свої будинки покинули вже майже шість тисяч мешканців.
WATCH: A volcano erupted on the Spanish Canary Island of La Palma, sending lava shooting into the air and streaming in rivers https://t.co/zHtAdfwC82 pic.twitter.com/0WCaUE2Xen— Reuters (@Reuters) September 25, 2021
Imágenes de la #erupcionlapalma a las 19.00 (hora canaria) / Video of the #lapalmaeruption at 7.00 p.m. (Canaria hours) pic.twitter.com/qpZPjunlL0— INVOLCAN (@involcan) September 23, 2021
Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.