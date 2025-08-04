На Кримському мосту утворився транспортний колапс: що відбувається

кримський міст

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В окупованому Росією Криму на в’їзді до Кримського мосту з боку Тамані утворилася величезна автомобільна черга. Станом на 18:00 вона розтягнулася на 35 кілометрів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що в заторі перебувало понад 2700 транспортних засобів, а час очікування на огляд — понад шість годин.

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З боку Керчі ситуація трохи легша: у черзі було понад 1200 авто, водії чекали на проїзд більше трьох годин, згідно з інформаційним центром.

Служба безпеки України здійснила чергову спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму. Ціллю удару стали об’єкти на військовому аеродромі «Саки», який Росія активно використовує для дій у Чорному морі. За попередніми даними, внаслідок атаки знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п’ять російських бойових літаків.

Після удару на півострові зафіксовані серйозні перебої з мобільним інтернетом. Також на Кримському мосту з боку Тамані утворився величезний затор.

Окрім того, окупаційного Криму 4 серпня повідомила місцевих жителів і туристів про можливі тривалі відключення мобільного інтернету. За даними так званого оперативного штабу регіону, перебої можуть тривати від кількох годин до кількох днів. У повідомленні зазначено, що «мобільний інтернет буде вієрно вимикатися з центру на півдні РФ та в Криму», зокрема в таких містах, як Сімферополь, Ялта і Євпаторія.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що незаконно збудований Кримський міст, що з’єднує Росію з окупованим півостровом, перебуває у критичному стані і ризикує обвалитися через активність грязьового вулкана, навіть без впливу українських ракет чи вибухівки.