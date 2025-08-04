На Крымском мосту образовался транспортный коллапс: что происходит

Крымский мост

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В оккупированном Россией Крыму на въезде на Крымский мост со стороны Тамани образовалась огромная автомобильная очередь. По состоянию на 18.00 она растянулась на 35 километров.

Об этом сообщают РосСМИ.

Известно, что в пробке находилось более 2700 транспортных средств, а время ожидания досмотра — более шести часов.

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Со стороны Керчи ситуация немного легче: в очереди было более 1200 авто, водители ждали проезда более трех часов, согласно информационному центру.

Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма. Целью удара стали объекты на военном аэродроме «Саки», который Россия активно использует для действий в Черном море. По предварительным данным, в результате атаки уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять российских боевых самолетов.

После удара на полуострове были зафиксированы серьезные перебои с мобильным интернетом. Также на Крымском мосту со стороны Тамани образовалась огромная пробка.

Кроме того, оккупационного Крыма 4 августа сообщила местным жителям и туристам о возможных длительных отключениях мобильного интернета. По данным так называемого оперативного штаба региона, перебои могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Симферополь, Ялта и Евпатория.

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Напомним, ранее мы писали о том, что незаконно построенный Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным полуостровом, находится в критическом состоянии и рискует обрушиться из-за активности грязевого вулкана, даже без влияния украинских ракет или взрывчатки.